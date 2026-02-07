Російський удар зруйнував склад готової продукції Roshen у Яготині
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Roshen
Компанія Roshen повідомила про руйнування логістичного центру в Яготині Київської області внаслідок російського удару. Майже повністю знищено найбільший склад готової продукції.
Про це йдеться в заяві на сайті Roshen.
У компанії зазначили, що під час атаки всі працівники перебували в укриттях, тому минулося без жертв.
Roshen подякувала рятувальникам ДСНС України, які ліквідовували наслідки удару, а також українцям за підтримку.
Попри завдані збитки, у компанії заявили, що переходять на цілодобовий режим роботи та не підвищуватимуть ціни на свою продукцію — вони залишаться на попередньому рівні.
Також у Roshen нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення компанія сплатила до бюджету України понад 21,6 мільярда гривень податків.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 7 лютого російські війська випустили по Україні понад 400 дронів і 39 ракет різних типів. Зокрема, по Україні сьогодні летіли дві ракети «Циркон», 21 крилата ракета Х-101, 16 «Калібрів», а також 408 ударних БпЛА і безпілотників інших типів. Українська ППО знешкодила 24 російські ракети (10 ракет Х-101 і 14 «Калібрів») і 382 дрони. Однак ще 13 ракет і 21 ударний БпЛА влучили в 19 місцях, ще у трьох — впали уламки.