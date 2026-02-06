Президентка Молдови Санду відхилила пропозицію номінації на Нобелівську премію миру. Каже, що українські полонені заслуговують її більше

Новини

Facebook / Maia Sandu

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що не прагне отримати Нобелівську премію миру, на яку її пропонували номінувати. Вона наголосила, що є гідніші кандидати — зокрема, українські полонені.

Про це вона сказала у програмі телеканалу TV8.

«Я, звісно, ціную це і вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на [полонених] українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які справді заслуговують на премію миру», — заявила Санду.

Вона наголосила, що саме такі люди реально жертвують собою заради миру та безпеки у країні та всій Європі, тож вони найбільше гідні нагороди.

«Але насамперед вони заслуговують на мир, і ми сподіваємося, що він настане якнайшвидше», — додала президентка Молдови.

Номінувати Санду на Нобелівську премію миру 2 лютого запропонував депутат парламенту Норвегії та лідер Партії зелених Арільд Хермстад. За його словами, президентка Молдови заслуговує на номінацію «за свою активну роль у захисті демократії, верховенства закону і миру в країні».

Хермстад заявив, що Санду перебуває «на передовій у захисті демократії у Європі» та бореться з постійними спробами Росії «дестабілізувати колишні радянські держави».