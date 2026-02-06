В Італії поліції дозволять затримувати людей перед протестами через сутички в Турині

Новини

Getty Images / «Бабель»

Уряд Італії ухвалив указ, який дозволить поліції тимчасово затримувати людей, яких підозрюють у можливих заворушеннях, ще до початку вуличних акцій.

Про це повідомляє Reuters.

За новим указом поліція зможе утримувати підозрюваних до 12 годин, щоб не допустити їх до участі в протестах. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що нові правила мають запобігти масовим заворушенням і злочинам.

Документ також передбачає інші зміни: жорсткіші заходи проти кишенькових крадіїв і молодіжних банд, заборону продажу ножів неповнолітнім і ширші гарантії самооборони для поліцейських і цивільних, які реагують на напади.

Лідер опозиційної партії «Зелені та лівий альянс» Анджело Бонеллі заявив, що превентивні затримання можуть порушувати конституційне право на протест і що ефективніше було б збільшити фінансування поліції.

Указ ухвалили після сутичок у Турині 31 січня, де під час протесту постраждали понад 100 правоохоронців і затримали майже 30 демонстрантів. Там проходили акції на підтримку раніше виселеного лівого соціального центру Askatasuna.

Близько 15 тисяч людей вийшли на марш центром міста. За даними поліції, частина протестувальників кидала в правоохоронців пляшки, петарди та каміння. На одному з відео зафіксували напад на офіцера з палицями й молотком.

Уряд ухвалив указ напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор Мілан — Кортіна, які пройдуть 6—22 лютого. Влада очікує можливих протестів і готується посилити заходи безпеки.