Уряд дозволив бронювати усіх працівників компаній, які виробляють і відновлюють трансформатори

Українські підприємства, які виробляють і відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть бронювати 100% своїх співробітників.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

За її словами, це дозволить таким компаніям працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Також уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох.

«Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергообʼєктів, працювати безперебійно», — додала Свириденко.