Politico: Росіяни стали більш серйозно ставитися до мирних перемовин з Україною

Новини

Росіяни стали більш серйозно ставитися до перемовин про закінчення російсько-української війни.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Американський співрозмовник, який бере участь у перемовинах, сказав, що раніше він скептично ставився до заяв про «конструктивність» діалогу між РФ та Україною, однак зараз визнає, що тон росіян справді змінився.

Джерела пов’язують ці зміни з оновленням складу української переговорної команди після звільнення Андрія Єрмака. За словами співрозмовників, російські перемовники більше поважають нинішню команду та сприймають її як готову до рішень.

Серед тих, хто нині відіграє важливу роль у процесі, називають керівника Офісу президента Кирила Буданова, секретаря РНБО Рустема Умєрова та голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

Водночас колишній високопосадовець України, який також коментував ситуацію анонімно, налаштований не так оптимістично. Він погоджується, що тон російської сторони за столом переговорів змінився, однак вважає, що Кремль намагається виграти час або вплинути на позицію США.

Росія, Україна та США давно намагаються домовитися про перемирʼя. Зокрема 23 і 24 січня в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори за участі представників України, Росії та США. Головною темою були можливі умови завершення війни, повідомив президент Володимир Зеленський.

За підсумками зустрічей сторони домовилися обговорити всі питання у своїх столицях і узгодити подальші кроки з лідерами. Наступний раунд перемовин відбудеться в Абу-Дабі 4—5 лютого.