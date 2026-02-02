Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна визнала терористичною організацією іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

КВІР зʼявився у переліку терористичних організацій Служби бехзпеки України. У досьє йдеться, що Штаб антитерористичного центру при СБУ ухвалив таке рішення 30 січня.

Євросоюз 29 січня ухвалив рішення внести КВІР до списку терористів через жорстоке придушення масових протестів в Ірані. У відповідь Іран оголосив терористичними організаціями збройні сили країн ЄС.

Також терористичною організацією КВІР визнають США, Австралія, Бахрейн, Канада, Еквадор, Ізраїль, Парагвай і Саудівська Аравія. Аргентина визначає терористичною організацією підрозділ КВІР сили «Аль-Кудс», відповідальний за спецопрації за кордоном.