Іран оголосив армії європейських країн «терористичними організаціями»

Новини

Іран офіційно визнав збройні сили країн Європейського Союзу «терористичними організаціями».

Про це 1 лютого заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф, пише Reuters.

Це стало відповіддю на рішення Брюсселю від 29 лютого включити Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій через жорстоке придушення масових протестів в Ірані.

У Євросоюзі зазначили, що цей крок носить здебільшого символічний характер, адже проти КВІР уже діють масштабні санкції.

«Намагаючись вдарити по КВІР, європейці фактично вистрілили собі в ногу і знову прийняли рішення проти інтересів свого народу, сліпо підкоряючись американцям», — сказав спікер парламенту Ірану.

Він додав, що парламентська комісія з питань національної безпеки обговорить питання про висилку військових аташе країн ЄС і простежить за розвитком ситуації разом із Міністерством закордонних справ.

Після того як спікер закінчив свій виступ, іранські депутати вигукували «Смерть Америці», «Ганьба тобі, Європо». На засіданні вони всі сиділи у формі КВІР.

Корпус вартових ісламської революції опублікував у неділю заяву, в якій ідеться, що рішення ЄС ускладнило «шлях до конструктивної взаємодії та співпраці», водночас посилюючи «конфронтаційні підходи».

Протести в Ірані

Масові антиурядові протести в Ірані почалися наприкінці грудня 2025 року і тривають досі — спочатку люди вийшли на вулиці через обвал валюти, зростання цін і скорочення доходів, а потім вимоги розширилися: люди вимагають політичних змін, відставки керівництва, звільнення політичних вʼязнів і більшої свободи, зокрема прав для жінок.

За даними організації Human Rights Activists News Agency, станом на 30 січня по всій країні затримали понад 49 000 людей. Правозахисники також повідомляють про понад 6 500 підтверджених смертей під час протестів, ще понад 17 000 випадків загибелі людей перевіряють.