Українські військові атакували ремонтну базу, пункти управління БпЛА та інші об’єкти росіян
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Українські війська вночі 1 лютого атакували ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку армії РФ на Запоріжжі.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Також під атакою вночі були пункт управління БпЛА і командно-спостережний пункт росіян біля Мирнограда, що на Донеччині.
Крім того, вчора українські війська вдарили по обʼєктах на території Росії — пункту управління БпЛА у Курській області та місцю зосередження живої сили під Брянськом.
- 31 січня українські війська ще й вдарили по ППО, пунктах керування дронами та військах РФ на тимчасово окупованих територіях України і у Брянській області Росії.