Віткофф заявив про «продуктивні» переговори з російським представником щодо України, Зеленський анонсував зустріч наступного тижня
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Getty Images
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив про «продуктивні і конструктивні» переговорів з російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим у Флориді в межах американських зусиль із посередництва для досягнення мирного врегулювання війни в Україні.
Про це він написав у X.
За словами Віткоффа, до американської делегації також увійшли міністр фінансів США Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер, а також старший радник Білого дому Джош Груенбаум.
У заяві наголошується, що американська сторона «підбадьорена» результатами зустрічі та розцінює її як сигнал готовності Росії рухатися в напрямку мирного врегулювання.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна розраховує на зустрічі наступного тижня.
- 23 і 24 січня в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори за участі представників України, Росії та США. Головною темою були можливі умови завершення війни. Українська делегація доповіла президенту, що на зустрічі обговорили низку вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Також говорили і про «складні політичні питання, які досі не вирішені».