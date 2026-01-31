США ввели нові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів

Новини

Getty Images

США ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану Ескандара Момені та ще кількох людей.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Момені визнали відповідальним за жорстокі репресії в Ірані, де на протестах загинули тисячі мирних мітингарів. З цієї ж причини обмеження ввели проти пʼяти іранських силовиків.

Окремо санкції ввели проти іранського інвестора Бабака Занджані та двох бірж цифрових активів, зареєстрованих у Великій Британії. За даними США, вони відмивали гроші для Корпусу вартових ісламської революції.

Протести в Ірані

Протести в Ірані почалися наприкінці грудня 2025 року і тривають досі — спочатку люди вийшли на вулиці через обвал валюти, зростання цін і скорочення доходів, а потім вимоги розширилися: люди вимагають політичних змін, відставки керівництва, звільнення політичних вʼязнів і більшої свободи, зокрема прав для жінок.

За даними організації Human Rights Activists News Agency, по всій країні затримали понад 49 000 людей. Правозахисники також повідомляють про понад 6 500 підтверджених смертей під час протестів, ще понад 17 000 випадків загибелі людей перевіряють.