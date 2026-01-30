Литва просить МКС видати нові ордери на арешт посадовців РФ через удари по енергетиці України

Новини

Petras Malukas / AFP via Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернувся до прокурорів Міжнародного кримінального суду з проханням видати нові ордери на арешт російських чиновників, відповідальних за атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Про це йдеться на сайті МЗС Литви.

«Ці систематичні атаки, які явно мають на меті залишити населення України в середині зими без електрики, опалення та води, не можна кваліфікувати інакше, як навмисний намір фізично знищити українців як групу», — написав Будріс у листі до прокурорів МКС.

Як зазначає міністр, на думку Литви, ці дії Росії можна розслідувати як злочин геноциду.

У листі він закликав МКС розглянути можливість видачі нових ордерів на арешт російських посадовців, відповідальних за удари по енергооб’єктах України, а також розширити вже видані ордери на арешт, включивши до них нові міжнародні злочини та злочин геноциду.