Стало відомо, хто ввійде до складу журі Нацвідбору на «Євробачення-2026»

До складу журі Національного відбору України на «Євробачення-2026» увійшли п’ять експертів.

Про це повідомило «Суспільне Культура».

Серед суддів буде переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко, співачка та представниця України на конкурсі 2013 року Злата Огнєвіч, композитор і співак Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов та режисер-хореограф Костянтин Томільченко.

Раніше в журі були лише троє експертів. Креативний продюсер Нацвідбору 2026 року Герман Нєнов пояснив, що новий підхід дозволяє оцінювати виступи комплексно: кожен член журі відповідає за окремий аспект — пісню, вокал, перформанс, автентичність або медійний резонанс.

Журі вже озвучило, на що звертатиме увагу. Руслана Лижичко підкреслила важливість музичної революції та драйву на сцені, Злата Огнєвіч звертатиме увагу на чистоту виконання, Євген Філатов — на структуру та аранжування пісні, а Костянтин Томільченко — на сценічну постановку та баланс усіх елементів виступу.

Фінал Нацвідбору відбудеться 7 лютого. Голосування журі та глядачів буде порівну — по 50 %. Глядачі зможуть віддати свій голос через мобільний застосунок «Дія» або СМС. Ведучими стануть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк, передшоу проведе Анна Тульєва.

Що відомо про «Євробачення-2026»

Ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії Відні у 2026 році. Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Відень вже втретє прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося в 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею “Merci Chérie” у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й конкурс.

«Євробачення-2025» пройшло у швейцарському місті Базель. Україна, від якої на конкурс поїхав гурт Ziferblat, посіла 9-те місце з результатом 218 балів.