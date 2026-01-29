FT: Відмова США від підтримки України вже не буде такою критичною, як рік тому

Новини

Якщо США відмовляться від підтримки Києва, це серйозно вдарить по ЗСУ. Однак наслідки будуть не такими криичними, як ще рік тому.

Про це йдеться в аналізі Financial Times.

За словами українських і європейських посадовців, зараз частину підтримки у вигляді розвідданих перебрали на себе інші союзники. Президент Франції Емманюель Макрон заказав, що зараз країна забезпечує Україну двома третинами розвідінформації. За оцінкою західного чиновника, залежність від американської розвідки можна суттєво скоротити вже за кілька місяців.

Україна досі гостро потребує американської зброї, особливо для протиповітряної оборони. Але перехід до війни дронів і стрімке зростання власного виробництва озброєнь, яке вже покриває майже 60% потреб, зменшили цю залежність.

Навіть у ППО зʼявляються альтернативи: цього року Україна має отримати перші з кількох нових франко-італійських систем SAMP/T NG дальньої дії. Франція стверджує, що вони технологічно перевершують Patriot, хоча поки що не проходили бойових випробувань.