У Бородянці на Київщині стартувало тестування технології звʼязку 5G

У Бородянці Київської області почали тестувати технології звʼязку 5G.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Селище стало другим населеним пунктом в Україні після Львова, де в центральній частині почали працювати базові станції нового покоління.

Паралельно з цифровими проєктами триває масштабне відновлення громади. У Бородянці вже відновили понад 600 обʼєктів — 25 багатоквартирних будинків, 570 приватних осель, пʼять закладів освіти та чотири громадські будівлі. Також будують девʼять нових багатоповерхівок, завершення яких заплановано на 2026 рік. У громаді впроваджують систему «безпечного міста» з відеоспостереженням, сучасним освітленням і планують запустити громадський транспорт на сонячній енергії.

Впровадження звʼязку 5G в Україні

Першим містом в Україні, де офіційно розпочали тестування 5G, став Львів. У центральній частині міста працював мобільний звʼязок пʼятого покоління зі швидкістю передачі даних близько 500 Мбіт/с. Для доступу до 5G потрібен смартфон із відповідною підтримкою та перебування в зоні покриття. Львів обрали як технологічну лабораторію через високий рівень поширення 5G-ready смартфонів: на старті в місті встановили понад 20 базових станцій, щоб відпрацювати технічні рішення перед масштабуванням по країні.

Восени 2020 року уряд затвердив План розвитку 5G в Україні. Оголосити тендер на частоти планували в жовтні 2021 року, але згодом дату перенесли на рік, однак повномасштабна війна змусила відкласти плани з міркувань безпеки.

Пʼяте покоління мобільних мереж 5G вперше в тестовому режимі запустив мобільний оператор Vodafone у 2024 році. Інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

У листопаді 2024 року уряд вніс зміни до постанови про використання радіочастот. Так почали запроваджувати проєкт 5G у трьох українських містах. Також постанова забезпечує більшу гнучкість для операторів — частоти 2100 МГц тепер можна використовувати не тільки для 3G, але й для 2G або 4G.