США перекидають до Ірану системи ППО, ракетні комплекси й авіаносець «Лінкольн» на тлі протестів проти іранської влади

Сполучені Штати розгорнули на Близькому Сході поблизу Ірану зенітні ракетні комплекси Patriot, системи протиракетної оборони THAAD та авіаносець Abraham Lincoln.

Про це пише The Economist.

Перекидання сил торкнулося й бойової авіації. Кілька винищувачів F-15E прибули з британських баз. Військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III доставляли вантажі з аеродрому Роберт-Грей, повʼязаного з 62 артилерійським полком ППО у Форт-Кавасосі.

Командування США в соцмережі Х 26 січня повідомило, що моряки на борту авіаносця Abraham Lincoln проводять планове технічне обслуговування під час рейсу в Індійському океані. За їхніми словами, на Близькому Сході розгорнули авіаносну ударну групу.

Також протягом трьох діб пілоти здійснили шість рейсів на авіабазу «Алі аль Салем» у Кувейті та ще один — на базу «Принц Султан» у Саудівській Аравії.

Аналітики The Economist також зазначають, що 24 січня командувач Центрального командування США генерал Бред Купер відвідав Ізраїль для консультацій, що може свідчити про координацію сценаріїв можливих дій.

Як пише The Economist у країнах Перської затоки зростає переконання, що в разі удару США він може бути спрямований не лише на військові обʼєкти, але й на політичне керівництво Ірану. У Тегерані ж попереджають, що будь-яка атака з боку США розцінюватиметься як повномасштабна війна.

Однак, за оцінкою The Economist, президент США Дональд Трамп, імовірно, ще не ухвалив остаточного рішення про можливий удар. NBS News із посиланням на джерела писало, що причиною цього могли стати радники Трампа, які не можуть гарантувати, що після удару іранський режим швидко впаде.

Натомість Трамп хоче «швидкого і вирішального удару», а не операції, яка триватиме тижнями або місяцями. Тим часом Iran International з посиланням на джерела 25 січня писав, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї сховався в підземне укриття в Тегерані через побоювання можливої атаки США. Керувати країною почав його син Масуд Хаменеї.