Financial Times пише, що США хочуть привʼязати гарантії безпеки до відходу ЗСУ з Донеччини. Білий дім заперечує
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Адміністрація президента США Дональда Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки з боку Штатів залежать від того, чи погодиться Київ на мирну угоду, яка, ймовірно, передбачатиме передачу Донеччини Росії.
Про це написало Financial Times із посиланням на вісім джерел, обізнаних з перемовинами.
Вашингтон також натякнув, що готовий пообіцяти Україні більше озброєнь для посилення її армії в мирний час, якщо Київ погодиться вивести свої війська з Донеччини.
Українські та європейські посадовці назвали позицію США спробою тиску на Київ, аби змусити його піти на болісні територіальні поступки, яких Москва вимагає в будь-якій угоді.
Високопоставлений український чиновник заявив, що стає дедалі незрозумілішим, чи візьмуть США на себе зобовʼязання: «Вони зупиняються щоразу, коли можна підписати гарантії безпеки».
Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі ці повідомлення назвала «повною неправдою». За її словами, «єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб обʼєднати обидві сторони для досягнення угоди».
Людина, знайома з позицією США, заявила, що Вашингтон не намагається навʼязати Україні жодних територіальних поступок: «США заявили, що гарантії безпеки залежать від згоди обох сторін на мирну угоду, але зміст мирної угоди залежить від Росії та України».
- Росія регулярно вимагає в України вивести війська з Донеччини. Цю ж вимогу представники РФ повторили й перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі 23—24 січня.
- Президент Володимир Зеленський казав, що головною темою перемовин були можливі умови завершення війни, але про жодні конкретні деталі не повідомив.