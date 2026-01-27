The Telegraph: Франція виступила проти спрощеної закупівлі британських ракет Storm Shadow для ЗСУ

Новини

Франція виступає проти плану Європейського Союзу спростити механізм закупівлі британських крилатих ракет Storm Shadow для України. Париж переконаний, що гроші з кредиту мають витрачатись всередині ЄС.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на неназване дипломатичне джерело.

Кредит від ЄС на €90 мільярдів передбачає, що зброю мають купувати насамперед у країнах ЄС та в Україні. Однак у Міноборони України підрахували, що цьогоріч країні знадобиться озброєння на €24 мільярди з-за меж ЄС.

Ця цифра переважно стосується постачання систем ППО Patriot та перехоплювачів PAC-3 американського виробництва, але ракети далекого радіусу дії — це ще одна потреба, яку європейські країни можуть бути не в змозі забезпечити.

Тому 11 країн блоку визначили британську крилату ракету Storm Shadow як потенційний варіант для усунення цієї прогалини та запропонували помʼякшити правила кредиту, щоб Україна змогла їх купити.

Але Франція наполягає: кошти мають витрачатися лише всередині ЄС. Париж переконаний, що будь-яка фінансова допомога Україні має підтримувати оборонну промисловість ЄС, а не йти безпосередньо на потреби оборони Києва.

Такий підхід викликав внутрішню критику: чиновники застерігають, що він може завадити Україні ефективно захищатися.