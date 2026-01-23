ЦВК визнала Сергія Карабуту народним депутатом від «Слуги народу»

Новини

Центральна виборча комісія 23 січня визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України від партії «Слуга народу».

Про це йдеться в дописі комісії у Facebook.

Карабуту визнали нардепом за чергою у виборчому списку «Слуги народу». Звідти відомо, що йому 43 роки, проживає в Києві, має вищу освіту і є директором ТОВ «Тропікана Тревел».

Тепер новообраний депутат не пізніше ніж на двадцятий день має подати до ЦВК документи, визначені виборчим законодавством. Не пізніше ніж на п’ятий день із дня їх отримання комісія ухвалить відповідне рішення.

Перед цим мандат пропонували Роману Кравцю, якого в медіа називають адміністратором анонімного телеграм-каналу «Джокер». Але він відмовився і заявив, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором.

Ще одного депутата від «Слуги народу» мають призначити на місце Дмитра Наталухи, який відмовився від мандата і став головою Фонду держмайна. Це може бути Тетяна Перепічай, яка йде наступною за Карабутою у виборчому списку партії.