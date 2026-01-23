Колаборантам Сальдо і Пушиліну в Україні оголосили нові підозри
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Засуджені в Україні за колабораціонізм ватажок «ДНР» Денис Пушилін та призначений окупантами «губернатор» Херсонщини Володимир Сальдо отримали нові заочні підозри.
Про це повідомляють СБУ та Нацполіція.
Дениса Пушиліна підозрюють у тому, що він незаконно передав понад 400 одиниць вогнепальної зброї під виглядом «нагород» для вищого військового і політичного керівництва РФ і ключових колаборантів.
Частина цієї зброї спочатку була травматичною або пневматичною та не призначалася для бойового застосування. Її незаконно передавали на територію України зі Словаччини.
Другий колаборант — Володимир Сальдо — у серпні 2023 року створив на лівобережжі Херсонської області так званий добровольчий батальйон на підтримку військових РФ, які воюють проти України.
У своєму телеграм-каналі він закликав місцевих жителів вступати до батальйону і навіть ініціював рекрутингову інформкампанію для цього через підконтрольні Росії медійні ресурси.
Також, за даними слідства, Сальдо організовував закупівлі військового спорядження, провізії, медпрепаратів і техніки для потреб цього батальйону.
Також заочну підозру за держзраду і колабораційну діяльність отримали 11 представників командування ворожого угруповання.
- У 2023 році Пушиліна і Сальдо засудили в Україні до 15 років тюрми. Першого — за посягання на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність, другого — за держзраду, колабораціонізм і заперечення війни РФ проти України.
- У 2024-му Володимиру Сальдо також оголосили заочну підозру у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна, а Денису Пушиліну — в організації псевдовиборів за Путіна на тимчасово окупованій Донеччині.