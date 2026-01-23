Колаборантам Сальдо і Пушиліну в Україні оголосили нові підозри

Новини

Засуджені в Україні за колабораціонізм ватажок «ДНР» Денис Пушилін та призначений окупантами «губернатор» Херсонщини Володимир Сальдо отримали нові заочні підозри.

Про це повідомляють СБУ та Нацполіція.

Дениса Пушиліна підозрюють у тому, що він незаконно передав понад 400 одиниць вогнепальної зброї під виглядом «нагород» для вищого військового і політичного керівництва РФ і ключових колаборантів.

Частина цієї зброї спочатку була травматичною або пневматичною та не призначалася для бойового застосування. Її незаконно передавали на територію України зі Словаччини.

Другий колаборант — Володимир Сальдо — у серпні 2023 року створив на лівобережжі Херсонської області так званий добровольчий батальйон на підтримку військових РФ, які воюють проти України.

У своєму телеграм-каналі він закликав місцевих жителів вступати до батальйону і навіть ініціював рекрутингову інформкампанію для цього через підконтрольні Росії медійні ресурси.

Також, за даними слідства, Сальдо організовував закупівлі військового спорядження, провізії, медпрепаратів і техніки для потреб цього батальйону.

Також заочну підозру за держзраду і колабораційну діяльність отримали 11 представників командування ворожого угруповання.