Франція затримала танкер з російського тіньового флоту в Середземному морі

Новини

Emmanuel Macron / X

Військово-морські сили Франції зупинили в Середземному морі танкер, що прямував з Росії, перебував під міжнародними санкціями та, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

За словами Макрона, французькі військові провели огляд судна у відкритому морі за підтримки кількох союзників. Операція відбулася з дотриманням Конвенції ООН з морського права. Після перевірки танкер відвели з маршруту, а французькі органи відкрили судове розслідування.

Президент Франції наголосив, що Париж не терпітиме жодних порушень міжнародного права і «жорстко контролюватиме» виконання санкцій. Він підкреслив, що діяльність так званого тіньового флоту напряму допомагає фінансувати війну Росії проти України.

Цінова стеля на російську нафту

Історія обмежень проти ціни на нафту РФ розпочалася у грудні 2022 року, коли країни G7, а також Австралія і ЄС встановили максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. У лютому 2023 року ввели окремі обмеження на нафтопродукти: $100 за барель дизелю і $45 — мастила.

18 липня 2025 року ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з ним, максимальна ціна на російську нафту знизилася з $60 до $47,6 за барель. Рішення набуло чинності 3 вересня 2025 року.

У вересні 2025 Канада теж знизила цінову стелю на російську нафту — на 12%, узгоджуючи свої санкції із союзниками та посилюючи економічний тиск на Москву. До неї доєдналася і Британія.

Вже в січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель із 1 лютого 2026 року. Розрахунок цінової стелі відбувається двічі на рік за такою формулою: середня ринкова ціна за останні три місяці мінус 15%.