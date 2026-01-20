Дрони-перехоплювачі, Гренландія і справа Тимошенко. Головне з розмови президента Володимира Зеленського з журналістами

Новини

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Серед тем були ситуація в енергетиці, російські атаки і українська ППО, запрошення від США долучитись до «Ради миру» щодо сектора Гази, ситуація довкола Гренландії і монобільшості «Слуги народу» у Верховній Раді. Ось головне з розмови.

Всесвітній економічний форум у Давосі

Президент не поїхав на форум у Давос через критичну ситуацію в українській енергетиці. Він готовий поїхати, якщо будуть готові якісь угоди до підписання. Наприклад, зараз від української команди у Давосі є сигнали, що майже закінчили документ про відновлення України.

Зеленський впевнений, що якщо поїде у Давос, то зустрінеться там з президентом США Дональдом Трампом.

Президент додав, що переговори зі США не зайшли у глухий кут. Після останньої зустрічі української й американської команд у Флориді не було коментарів, але просто треба було більше комунікувати.

Запрошення до «Ради миру»

Президент США Дональд Трамп запросив Зеленського долучитись до «Ради миру» щодо сектора Гази. Запрошення опрацьовують українські дипломати.

Наразі Зеленському складно уявити, як Україна може бути в тій чи іншій Раді, куди також запрошені Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Financial Times з посиланням на два джерела писало, що перш ніж прийняти запрошення, Зеленський хоче краще зрозуміти, як функціонуватиме Рада, чи має Трамп намір зробити так, щоб вона діяла незалежно, і чи не замінить ця Рада ту, про яку йдеться у проєкті мирного плану щодо російсько-української війни.

Раніше FT з посиланням на джерела писало, що в Білому домі є ідея розширити мандат «Ради миру» щодо Гази на інші гарячі точки, зокрема на Україну та Венесуелу.

У суботу президент Аргентини Хавʼєр Мілей опублікував лист Трампа з запрошенням долучитися до Ради. У ньому Трамп пише, що Рада має продемонструвати новий підхід, щоб вирішити «глобальний конфлікт».

Російські атаки і українська ППО

Ракети ППО, які Україна використала під час атаки у ніч проти 20 січня, коштували близько €80 мільйонів. Ракет ППО в України менше не стало, але стало стало більше ракет у росіян під час атак.

В Україні стало трішки більше систем ППО, однак у росіян — більше балістичних ракет. Наразі проти балістики працюють лише системи Patriot — нам треба більше ракет. Щодо балістики ключ поки в руках тільки США.

Росіяни в рази збільшили кількість «шахедів», хочуть атакувати тисячею ударних дронів на добу, але наразі їхні середні можливості близько 350.

Україна збільшила кількість дронів-перехоплювачів і мобільних вогневих груп. Україна зараз виробляє близько 1 000 дронів-перехоплювачів на добу, але кількість перехоплювачів уже обігнала кількість операторів. Завдання знайти операторів отримали головнокомандувач ЗСУ Сирський і новий міністр оборони Михайло Федоров.

Ситуація навколо Гренландії

«Я особисто дуже поважаю Данію, її суверенітет, територіальну цілісність. Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу в форматі дипломатії. Думаю, так усе й станеться».

В України дуже хороші відносини з премʼєр-міністеркою країни Метте Фредеріксен. Данія не просила Україну надіслати військових для тренування до Гренландії, Україна не в НАТО, і нам потрібні військові на фронті.

Монобільшість

Розвалити монобільшість «Слуги народу» завжди було великим бажанням різних фінансових та політичних груп. З 2019 року спочатку це робили фінансові групи, включно з групою олігарха Ігоря Коломойського. Але монобільшість збереглась.

З початку повномасштабної війни багато хто з цих груп поїхав за кордон, але навіть зараз намагаються розвалити монобільшість з-за кордону.

Монобільшість голосувала за всі закони, про які просили Європейський Союз і Світовий банк і які були потрібні для євроінтеграції України. Наразі багато нардепів хочуть скласти мандат, але є виклики війни і потрібно працювати.

Справа Юлії Тимошенко

Президент пожартував щодо того, що очільниця партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко порівнює нинішнє слідство проти себе зі слідством часів Януковича: «Чесно кажучи, я б це з часами Януковича не порівнював би. Принаймні я не памʼятаю, щоб там був пакетик з «Нової пошти».

За словами президента, він не бачить, як це повʼязано з виборами в Україні, а з того, що він бачив на опублікованих слідством відео, напевно, було бажання щось зробити з монобільшістю.

Обʼєднані збройні сили Європи

Ще рік тому на одному з форумів Зеленський пропонував ідею створити обʼєднані збройні сили Європи окремо від НАТО, проте за рік жодного кроку до цього ніхто не зробив. Сили мають бути у 3 мільйони військових, щоб протистояти армії РФ, яку до 2030 року планують збільшити до 2—2,5 мільйона. Україна може робити фундаментальний внесок до такої армії.