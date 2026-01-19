Президент Болгарії Румен Радев іде у відставку
- Світлана Кравченко
-
Президент Болгарії Румен Радев оголосив, що йде у відставку. Його обов’язки виконуватиме віцепрезидентка Іліяна Йотова.
Про це він заявив у зверненні до громадян 19 січня, повідомляє болгарське медіа NOVA.
Радев заявив, що подасть офіційну заяву вже у вівторок, 20 січня.
Reuters пише, що рішення президента Болгарії про відставку посилило припущення, що після розпаду попереднього уряду він може створити свою політичну партію.
Радева обрали президентом Болгарії у 2016 році і переобрали у 2021-му. На своїй посаді він неодноразово виступав проти поставок зброї Україні та блокував санкції проти Росії. Зокрема, у грудні 2023 року Радев наклав вето на рішення парламенту безкоштовно надати Україні 100 списаних бронетранспортерів.
- 12 грудня 2025 року уряд премʼєр-міністра Болгарії Росена Желязкова подав у відставку через масові протести у країні, які розпочалися 1 грудня через невдоволення громадян бюджетом на 2026 рік і запланованим переходом на євро.
- Наступного дня відставку уряду офіційно підтримав болгарський парламент. Громадяни Болгарії звинувачують Желязкова в корупції.