Bloomberg: Трамп хоче $1 млрд за місце у своїй «Раді миру»
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від країн щонайменше $1 млрд за постійне членство в новій «Раді миру», яку він планує очолити особисто.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела та проєкт статуту організації.
Як ідеться в документі, з яким ознайомилися журналісти, Трамп стане першим головою Ради миру та сам вирішуватиме, які держави отримають запрошення. Формально рішення ухвалюватимуть більшістю голосів — по одному голосу від кожної країни, але всі вони потребуватимуть остаточного затвердження головою.
Проєкт статуту передбачає, що стандартний термін членства становитиме до трьох років. Водночас це обмеження не діятиме для країн, які протягом першого року внесуть понад $1 млрд готівкою. У такому разі їхнє членство зможе тривати довше за рішенням голови.
Документ також передбачає, що Трамп контролюватиме фінансові внески, затверджуватиме порядок денний засідань і матиме право виключати членів, якщо проти цього не виступить дві третини держав-учасниць. Саме цей пункт, за словами джерел, викликав найбільше занепокоєння серед потенційних учасників.
За інформацією Bloomberg, кілька європейських країн уже отримали запрошення приєднатися до «Ради миру», однак частина з них категорично проти такого формату і готує спільну відмову. Критики побоюються, що Трамп намагається створити альтернативу або конкурента ООН, яку він неодноразово публічно критикував.
- 30 вересня 2025 року у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС та статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.
- Financial Times із посиланням на джерела писало, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на інші гарячі точки, зокрема Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.
- Трамп уже запросив до участі в Раді миру низку світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо «Ради миру» для Гази не узгоджували з Ізраїлем. Білий дім офіційних коментарів щодо деталей проєкту поки не надав.