Bloomberg: Трамп хоче $1 млрд за місце у своїй «Раді миру»

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від країн щонайменше $1 млрд за постійне членство в новій «Раді миру», яку він планує очолити особисто.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела та проєкт статуту організації.

Як ідеться в документі, з яким ознайомилися журналісти, Трамп стане першим головою Ради миру та сам вирішуватиме, які держави отримають запрошення. Формально рішення ухвалюватимуть більшістю голосів — по одному голосу від кожної країни, але всі вони потребуватимуть остаточного затвердження головою.

Проєкт статуту передбачає, що стандартний термін членства становитиме до трьох років. Водночас це обмеження не діятиме для країн, які протягом першого року внесуть понад $1 млрд готівкою. У такому разі їхнє членство зможе тривати довше за рішенням голови.

Документ також передбачає, що Трамп контролюватиме фінансові внески, затверджуватиме порядок денний засідань і матиме право виключати членів, якщо проти цього не виступить дві третини держав-учасниць. Саме цей пункт, за словами джерел, викликав найбільше занепокоєння серед потенційних учасників.

За інформацією Bloomberg, кілька європейських країн уже отримали запрошення приєднатися до «Ради миру», однак частина з них категорично проти такого формату і готує спільну відмову. Критики побоюються, що Трамп намагається створити альтернативу або конкурента ООН, яку він неодноразово публічно критикував.