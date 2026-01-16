Посольство України в Ірані призупинило роботу

Новини

Посольство України в Ірані оголосило про тимчасове припинення роботи на тлі масових антиурядових протестів у країні.

Про це йдеться в повідомленні дипломатичного представництва 16 січня.

Там кажуть, що рішення ухвалили у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Ірані. Наразі посольство не приймає громадян і не надає консульських послуг у повному обсязі.

Про відновлення роботи, подальші дії та можливі зміни пообіцяли повідомити додатково.

8 січня посольство вже закликало громадян України виїжджати з Ірану через ускладнення безпекової ситуації в країні.

Протести в Ірані

З 28 грудня в Ірані тривають масові протести, які почалися через економічну політику — минулого року іранський ріал втратив половину вартості проти долара, а інфляція у грудні перевищила 40%. Згодом демонстрації поширилися на університети й провінційні міста та набули відкрито антиурядового характеру.

Точна кількість загиблих унаслідок протестів невідома. Американське інформаційне агентство Human Rights Activist News Agency повідомляє, що станом на 14 січня загинули вже близько 2 615 людей, щонайменше 18 470 — затримані.

Загалом 617 протестів відбулися у 187 містах по всій країні. Вони стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні — її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.

За даними The Times, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вже підготував запасний план на випадок падіння режиму — це план втечі. Співрозмовник медіа заявив, що Москва розглядається як єдиний реальний варіант притулку для Хаменеї.

12 січня два американські чиновники повідомили CNN, що президент США Дональд Трамп розглядає варіант військового втручання в Іран на тлі протестів. Трамп неодноразово і сам натякав, що США можуть втрутитися.

За даними NBC News, Трамп заявив своїй команді з національної безпеки, що в разі військових дій проти Ірану він хоче «швидкого і вирішального удару», який не перетвориться на затяжну війну. Але радники не дають гарантій, що режим впаде.