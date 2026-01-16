Стало відоме імʼя депутата, який свідчив проти Тимошенко

Новини

Ігор Копитін / Facebook

Свідком у справі НАБУ проти Юлії Тимошенко став нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін.

Про це заявила лідерка «Батьківщини» на суді.

Прокурор на засіданні розповів, що до правоохоронців звернувся нардеп, який заявив, що у грудні мав зустріч з Тимошенко, на якій та розповіла про схему підкупу депутатів. Імʼя цього свідка правоохоронці засекретили. На той час НАБУ вже вело справу про підкуп голосів, її зареєстрували ще в листопаді.

Тимошенко на суді назвала імʼя цього депутата — це нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін. Тимошенко стверджує, що в НАБУ є справа проти Копитіна і він перебуває під тиском.

За словами Тимошенко, Копитін «напросився» до неї на кілька зустрічей, розповідав, що не хоче більше бути у фракції «Слуга народу», і багато разів пропонував їй співпрацювати.

Тимошенко не виключали, що «якісь фрагменти» розмови, процитовані прокурором, справді в неї були з Копитіним. Однак вона переконана, що нардеп передав НАБУ інформацію, яка була «компільована та не відповідала дійсності».

Справа Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Як згодом зʼясувалось, йшлось про голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Тимошенко підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропонування хабаря службовій особі. Це карається позбавленням волі від пʼяти до десяти років з можливою конфіскацією майна.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати. Також слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері Signal, там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, але й кадрових рішень парламенту.