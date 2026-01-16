Експрезидент Південної Кореї отримав 5 років за те, що намагався перешкодити своєму затриманню

Новини

Юн Сок Йоль / Facebook

Колишнього президента Юн Сок Йоля 16 січня засудили до пʼяти років позбавлення волі за звинуваченнями, що включали перешкоджання спробі слідчих затримати його минулого року.

Про це пише Yonhap.

Головним звинуваченням у цій справі було те, що Йоль наказав Службі безпеки президента перешкодити слідчим виконати ордер на його затримання в офіційній президентській резиденції в січні минулого року.

Це лише перший вирок, загалом проти нього порушили вісім кримінальних справ. Рішення у справі про запровадження воєнного стану мають оголосити 19 лютого, прокурори вимагають для Йоля смертної кари.

Воєнний стан у Південній Кореї

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента Демократична партія, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору. Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу.

15 січня 2025 року Юн Сок Йоля затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Його звинувачують у заколоті, зловживанні владою та сприянні ворожій державі.

Конституційний суд Південної Кореї 4 квітня усунув Юн Сок Йоля з посади одностайним вердиктом.

Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі заарештували 13 серпня за звинуваченням у причетності до схеми маніпуляцій з акціями, втручанні у вибори та хабарництві. Вона та експрезидент Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.