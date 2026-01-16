Суд призначив Тимошенко 33 мільйони гривень застави

Новини

Олександр Синиця / УНІАН

Суд призначив лідерці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко 33 мільйони гривень застави у справі про підкуп нардепів задля голосів. Також суд зобовʼязав її не спілкуватися з низкою нардепів.

Про це стало відомо з трансляції в залі суду.

Тимошенко заборонили покидати Київ і Київську область без дозволу слідчого та заборонили виїжджати за межі України, вона повинна здати закордонний паспорт. Суддя не задовольнив клопотання прокурора про носіння електронного браслета для Тимошенко.

Під час засідання Тимошенко заявила, що свідком у справі НАБУ проти неї став нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін. Вона стверджує, що в НАБУ є справа проти Копитіна і він перебуває під тиском.

За словами Тимошенко, Копитін «напросився» до неї на кілька зустрічей, розповідав, що не хоче більше бути у фракції «Слуга народу», і багато разів пропонував їй співпрацювати. Однак вона переконана, що нардеп передав НАБУ інформацію, яка не відповідала дійсності.

Також лідерка фракції заявила, що її підозра — це «абсолютно замовне політичне дійство», а гроші, які знайшли у неї під час обшуку, назвала «родинними заощадженнями».

Справа Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Як згодом зʼясувалось, йшлося про голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Тимошенко підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропонування хабаря службовій особі. Це карається позбавленням волі від пʼяти до десяти років з можливою конфіскацією майна.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати. Також слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері Signal, там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, але й кадрових рішень парламенту.

Уже 15 січня речниця САП Ольга Постолюк повідомила «Бабелю», що прокуратура проситиме в суду для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави на 50 мільйонів гривень і певних обовʼязків.

Увечері того ж дня Юлія Тимошенко заявила, що її рахунки заблокували. За словами нардепки, вона планувала сплатити заставу, але тепер не може цього зробити.