Лідерка опозиції Венесуели Мачадо передала медаль Нобелівської премії Трампу

The White House / X

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року Марія Коріна Мачадо передала медаль премії президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Мачадо, на зустрічі з Трампом вона говорила про очікування та надії венесуельців у період політичної кризи. Вона назвала американського президента людиною, яка розуміє ситуацію у Венесуелі.

Білий дім після зустрічі оприлюднив фотографію з Дональдом Трампом — на ній президент США усміхається, тримаючи медаль Нобелівської премії миру. Світлину зробили під час його розмови в Овальному кабінеті з лідеркою венесуельської опозиції.

У Нобелівському комітеті раніше наголошували: після оголошення лауреата премію не можна скасувати, передати або розділити з іншою особою. Рішення про присудження нагороди є остаточним.

Reuters зазначає, що в історії вже були подібні прецеденти. Зокрема, у 1943 році письменник і лауреат Нобелівської премії з літератури Кнут Гамсун подарував свою медаль міністру пропаганди нацистської Німеччини Йозефу Геббельсу.

Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру у 2025 році — «за боротьбу за демократичні права венесуельців і мирний перехід від диктатури до демократії». Після оголошення рішення вона заявляла, що вважає нагороду символом зусиль усього венесуельського народу.

Після вручення премії соратники Ніколаса Мадуро вимагали через суд позбавити опозиційних політиків, зокрема Мачадо, громадянства, звинувативши їх у «нелояльності до країни».