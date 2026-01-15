САП проситиме для Тимошенко заставу і певні обовʼязки як запобіжний захід

Новини

Facebook / Юлія Тимошенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме в суду для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 50 мільйонів гривень і певних обовʼязків.

Про це «Бабелю» повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

За словами Постолюк, прокурори подали клопотання 15 січня, а 16 січня очікують засідання суду.

Справа Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій.

Два джерела (одне з Верховної Ради, друге — наближене до антикорупційних органів) підтвердили «Бабелю», що йдеться про голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Тимошенко підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропонування неправомірної вигоди службовій особі, що займає особливо важливе становище. Це карається позбавленням волі від пʼяти до десяти років з можливою конфіскацією майна. Тимошенко всі звинувачення відкидає.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати. Також слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері Signal. Там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.