Домашніх тварин не можна використовувати в рекламі та без показань обрізати хвости й кігті — Рада ухвалила закон

Новини

Верховна Рада 15 січня прийняла за основу законопроєкт № 11328, який посилює захист домашніх тварин.

Про це йдеться в картці законопроєкті на сайті Ради.

Законопроєкт запроваджує норми Конвенції про захист домашніх тварин і посилює вимоги до їхнього утримання та використання.

Він визначає такі терміни як «інформаційні та освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами», «залишення тварин напризволяще», «належні умови утримання тварин», «благополуччя тварин», «особа, яка утримує домашню тварину», «племінна домашня тварина», «догхантери».

Документ забороняє використовувати домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках і змаганнях, якщо організатори не забезпечили належних умов або якщо такі заходи можуть нашкодити здоровʼю тварин.

Також законопроєкт забороняє операції для зміни зовнішності тварин або з інших нелікувальних причин. Йдеться, зокрема, про купірування (обрізання) хвостів і вух, позбавлення голосу, видалення зубів і кігтів.

Виняток — медичні показання, рішення ветеринарного лікаря або операції для запобігання розмноженню.