З 1 лютого країни ЄС не зможуть купувати російську нафту дорожче ніж по $44,1 за барель

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель із 1 лютого 2026 року.

Про це повідомляє Рада ЄС.

Механізм обмежень передбачає заборону надання транспортних, страхових та фінансових послуг для поставок російської нафти, якщо її ціна перевищує встановлений ліміт. Стелю будуть переглядати щонайменше двічі на рік.

Розрахунок нової ціни відбуватиметься за такою схемою: середня ринкова ціна за останні три місяці мінус 15%. Це рішення є частиною багаторічної політики обмежень на купівлю російської нафти країнами Заходу, що має на меті зменшити доходи Росії від експорту енергоресурсів.

Експерти зазначають, що Росія може знижувати ціну або використовувати тіньовий флот — старі танкери, зареєстровані в країнах з м’якшими правилами перевезення, таких як Панама або Ліберія. Такі судна не завжди потрапляють під суворий контроль, що дає можливість Москві обходити обмеження.

Історія обмежень проти ціни на нафту РФ розпочалася у грудні 2022 року, коли країни G7, а також Австралія та ЄС встановили максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. У лютому 2023 року ввели окремі обмеження на нафтопродукти: $100 за барель дизеля і $45 — мастила.

18 липня 2025 року ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з ним, максимальна ціна на російську нафту знизилася з $60 до $47,6 за барель. Рішення набуло чинності 3 вересня 2025 року.

У вересні 2025 Канада теж знизила цінову стелю на російську нафту — на 12%, узгоджуючи свої санкції із союзниками та посилюючи економічний тиск на Москву. До неї доєдналася і Британія.