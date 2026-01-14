Politico: ЄС хоче призначити власного перемовника з Путіним через ризик секретних домовленостей між США і РФ

Новини

Члени ЄС тиснуть на Єврораду, щоб призначити спеціального перемовника з Путіним щодо України. Європейці бояться, що Вашингтон може укласти секретну угоду з Москвою, не враховуючи позицію Європи.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Франція та Італія вже заручилися підтримкою Єврокомісії та кількох інших країн, щоб створити нову посаду, кажуть анонімні дипломати. Мета — забезпечити, щоб «червоні лінії» Європи, зокрема потенційне членство України в НАТО та її суверенітет, залишалися непорушними в переговорах.

Водночас деталі нової посади залишаються предметом суперечок. Критики попереджають, що формальне призначення перемовника може сприйматися як сигнал Москві, що Європа готова визнати «доброчесність» переговорів, навіть якщо Росія не готова відмовитися від вимог щодо частини української території.

Європейські лідери вперше обговорили ідею спеціального посланника на саміті ЄС у березні минулого року, заявили джерела. Однак остаточного рішення не ухвалили, а пропозиції не ввійшли до спільної заяви після саміту.

Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ, позиціонує себе єдиним кандидатом на роль перемовника з Путіним у майбутніх переговорах про майбутнє України.

Співрозмовники Politico кажуть про те, що потенційним кандидатом на роль перемовника є президент Фінляндії Александер Стубб. Досвідчений правоцентристський дипломат має дружні стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

У Брюсселі обговорюють, яку роль ЄС відіграватиме в переговорах і як гарантувати, щоб США не обходили європейські інтереси. Рішення призначити перемовника стане сигналом, що континент прагне грати ключову роль у закінченні війни Росії проти України.