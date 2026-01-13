Росія пошкодила консульство Польщі в Одесі під час нічного обстрілу
Юлія Завадська
Польське консульство в Одесі постраждало від російського обстрілу у ніч проти 13 січня. Працівники установи не постраждали.
Про це повідомив речник польського МЗС Мацей Вевіор.
«Ще одна ніч російського терору. Внаслідок нічного бомбардування пошкоджено польський консулат в Одесі. Ніхто з наших співробітників не зазнав травм. Велика повага всій команді МЗС, яка працює в Україні», — написав Вевіор у X.
Наразі деталі про масштаби пошкоджень консульства та можливість його подальшої роботи уточнюють.
- Російські війська в ніч проти 13 січня завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами. Найбільше від ворожих ударів потерпали Харківщина й Одеса. В Одесі постраждали пʼятеро людей. У місті пошкоджені житлові будинки, лікарня, дитячий садок і школа.