Українські військові встановили прапор на будівлі міськради Куп’янська
- Світлана Кравченко
Корпус Хартія / Скриншот з відео
Бійці корпусу Нацгвардії «Хартія» завершують зачистку Куп’янська, що на Харківщині. Під контроль повернули будівлю міської ради.
Про це 12 січня повідомили в «Хартії».
Військові розвідувально-ударної групи 4 батальйону бригади «Хартія» встановили над будівлею мерії в центрі Купʼянська державний прапор України.
Зараз українські бійці завершують зачистку міста.
«Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів — усьому, що ми називаємо методом “Хартії”, — можна успішно зупиняти і знищувати ворога», — сказав командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський.
Військові 4 батальйону «Хартії» також показали унікальні кадри штурму Куп’янської мерії.
- 12 грудня українські підрозділи успішно заблокували ворожі сили в Куп’янську та провели зачистку північно-західних кварталів. У межах операції ударне угруповання «Хартія» прорвалося до річки Оскіл, перерізало логістику росіян і продовжує вибивати окупантів з центральних районів міста.