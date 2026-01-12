CNN: Трамп розглядає кілька варіантів військового удару по Ірану

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант військового втручання в Іран після смертельних протестів у країні.

Про це повідомили CNN два американських чиновники.

За словами джерел, останніми днями Трампа поінформували про різні плани військово втручання. Представлені варіанти зосереджені на нейтралізації іранських служб безпеки, які режим в Ірані використовує для придушення вуличних акцій.

Водночас в адміністрації побоюються, що військові удари можуть мати зворотний ефект і підірвати протести. Тому Трамп також розглядає варіанти, спрямовані на іранський режим, які не передбачають військових ударів. Йдеться, зокрема, про кібероперації та санкції проти діячів режиму або секторів економіки Ірану, таких як енергетика чи банківська справа.

Адміністрація також розглядала можливість надати такі технології, як Starlink, щоб посилити інтернет-з’єднання в Ірані, допомагаючи протестувальникам обійти інформаційне блокування.

Сам Трамп також неодноразово натякав, що США можуть втрутитися.

«Військові вивчають це питання, і ми розглядаємо деякі дуже сильні варіанти. Ми будемо діяти рішуче», — сказав він журналістам на борту свого літака.

Протести в Ірані

З 28 грудня в Ірані тривають масові протести, які почалися через економічну політику — минулого року іранський ріал втратив половину вартості проти долара, а інфляція в грудні перевищила 40%. Згодом демонстрації поширилися на університети та провінційні міста й набули відкрито антиурядового характеру.

Точна кількість загиблих унаслідок протестів невідома. Журналісти BBC на відеозаписі з моргу поблизу Тегерана нарахували близько 180 мішків для тіл. Американське інформаційне агентство Human Rights Activist News Agency повідомляє, що підтвердило смерть 495 протестувальників та 48 співробітників служби безпеки по всій країні.

Ці протести стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні — її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.

За даними The Times, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вже підготував запасний план на випадок падіння режиму, це план втечі. Співрозмовник медіа заявив, що Москва розглядається як єдиний реальний варіант притулку для Хаменеї.