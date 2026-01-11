В уряді розповіли, коли стабілізують енергосистему після масованих атак РФ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд розраховує на суттєве покращення ситуації з електро- та теплопостачанням у Києві до четверга, 15 січня.

Про це вона написала у телеграмі.

За її словами, протягом тижня російські війська здійснили 44 атаки по об’єктах енергетики та критичної інфраструктури у низці регіонів, зокрема в Києві, на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Попри складні погодні умови лише за тиждень енергетики відновили електропостачання майже для 700 тисяч споживачів. У Києві подачу тепла й електроенергії відновили у рекордні строки, однак наразі діють планові та екстрені відключення.

Уряд продовжує відновлювальні роботи, нарощує імпорт електроенергії, встановлює потужні генератори, підтримує роботу медзакладів і пунктів незламності. Ключові об’єкти критичної інфраструктури не відключаються.

У ніч проти 9 січня російська армія масовано атакувала обʼєкти критичної інфраструктури, запустивши по Україні 242 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», 13 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, 22 крилаті ракети «Калібр» та балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». ППО подавила 226 дронів та 18 ракет.