Росіяни вчергове атакували Україну. Що відомо про наслідки

Новини

Вночі та вдень росіяни вчергове атакували Україну — постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина.

Про це повідомили ДСНС та Запорізька ОВА.

На Донеччині росіяни обстріляли Краматорський район, тіло загиблої дістали з-під завалів будинку, ще одна людина поранена. Також від удару виникла пожежа у Слов’янську, заявили в ДСНС.

На Сумщині у Хутір-Михайлівській громаді росіяни атакували житлові будинки. На щастя, ніхто з людей не постраждав, розповіли в ДСНС.

На Запоріжжі 51-річна жінка постраждала від удару авіабомбами по Новоукраїнці, також пошкоджений будинок, повідомили в ОВА.

У Харкові російська армія влучила по гаражах, пошкоджені автомобілі та вибиті вікна у багатоповерхівках поруч. Постраждалих нема, повідомили в ДСНС.