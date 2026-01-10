Британія виділяє €230 мільйонів на підготовку своїх військ до можливого розгортання в Україні

Новини

Велика Британія планує витратити близько €230 мільйонів на підготовку своїх військових до можливого розгортання в Україні у разі припинення вогню з боку Росії.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на заяву міністра оборони Джона Гілі.

Гілі оголосив про фінансування після одноденного візиту до Києва, де він обговорив із президентом Володимиром Зеленським плани створення багатонаціональних сил Multinational Force Ukraine.

За словами британського міністра, Лондон готується не лише відправити свої війська, а й очолити міжнародний контингент. €230 мільйонів спрямують на модернізацію техніки, систем зв’язку, захист від безпілотників та інше обладнання.

Загальна кількість міжнародних сил може становити близько 15 тисяч військових, половину з яких надасть Велика Британія. Водночас уряд офіційно ці цифри не підтвердив. Виступаючи в Палаті громад, Гілі відмовився називати деталі, заявивши, що це лише допоможе Путіну.

Візит Джона Гілі до Києва відбувся через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Кір Стармер пообіцяв надіслати британські війська до України в межах «сил стримування», які формує «Коаліція охочих». До цієї ініціативи також планує долучитися Франція. Точну чисельність західного контингенту поки що не розкривають.

Також міністр оборони Британії оголосив про початок виробництва нових дронів Octopus для України вже цього місяця. Велика Британія планує виготовляти тисячі таких дронів щомісяця, а їхня вартість становитиме близько 10% ціни ворожих дронів, проти яких їх застосовують.