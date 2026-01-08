Google вперше з 2019 року обігнав Apple за ринковою вартістю компанії
- Анастасія Зайкова
Lauren Edvalson / Unsplash
Компанія Google Alphabet вперше за сім років стала дорожча за Apple. За підсумками торгів 7 січня компанію Google оцінили приблизно в $3,88 трильйона, тоді як Apple — у $3,84 трильйона.
Про це пише американський мовник CNBC.
Акції Google за день подорожчали більш ніж на 2%, тоді як акції Apple за останні п’ять днів подешевшали на понад 4%. Експерти пов’язують зміну позицій з тим, що Google активно вкладається у сферу штучного інтелекту, а Apple відстає.
У 2025 році Google стала однією з найуспішніших компаній на американській біржі. Зокрема, показала новий чип для штучного інтелекту Ironwood, а також представила оновлену модель ШІ — Gemini 3.
Загалом за рік акції Google зросли на 65% — це найкращий результат для компанії з 2009 року. Хмарний бізнес Google за дев’ять місяців 2025-го уклав великих контрактів (на суму понад $1 мільярд) більше, ніж за два попередніх роки разом.
Apple тим часом майже не бере участі в перегонах зі штучного інтелекту, які почалися після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Компанія планувала випустити оновлену версію Siri зі штучним інтелектом ще у 2025-му, але перенесла запуск на 2026 рік.
- У лютому 2024 року Google перейменувала чат-бот Bard і запустила для Android окремий застосунок із ШІ Gemini. Також компанія випустила окремий мобільний застосунок для пристроїв Android, на заміну «Google Асистенту».