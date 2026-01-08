Зеленський: Угода про гарантії безпеки готова до фіналізації з Трампом
- Ольга Березюк
Угода зі США про гарантії безпеки для України фактично готова до фіналізації на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді української переговорної групи.
Президент додав, що на вчорашній зустрічі з американською делегацією у Парижі обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку, а також «складні питання з базової рамки для закінчення війни».
«Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек — чи готовий агресор реально закінчувати війну», — додав він.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що США погодилися на сильні гарантії безпеки для України на 15 років. Україна запропонувала продовжити термін гарантій на 30—50 років, і президент США Дональд Трамп пообіцяв подумати. Зміст документа поки невідомий.
- Україна також хоче отримати гарантії безпеки від ЄС, передусім йдеться про членство в Євросоюзі. Президент України також підписав із лідерами Франції та Великої Британії декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після війни.