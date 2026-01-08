Слово року в Україні — «переговори». Антисловом стала фраза генпрокурора Кравченка

Новини

Онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної мови «Мислово» оголосив слово 2025 року в Україні. Це «переговори».

Про це йдеться на сайті словника.

Найвищий інтерес у суспільства слово викликало в середині травня, коли відбулися перші з 2022 року прямі перемовини української і російської делегацій. Паралельно зі словом «переговори» вживається питомо українське «перемовини», проте перше слово значно переважає у мовленні як спадок радянської лексикографії.

Іншими важливим словами року стали:

Мідас — назва операції НАБУ і САП з викриття корупції в «Енергоатомі».

Картонки — через протести липня — серпня проти обмеження незалежності НАБУ і САП.

Кілзона — зона ураження на лінії фронту, яка постійно розширюється через розвиток безпілотних технологій.

Інфільтрація — тактика просочування невеликими групами піхоти крізь лінію бойового зіткнення, яка стала основною тактикою росіян у 2025 році.

НРК — наземні роботизовані комплекси, які почали масово використовувати для евакуації поранених та у штурмових діях.

Справедливість — зокрема у таких виразах, як «справедливий мир» і «справедлива мобілізація».

Виснаження — у звʼязку з війною на виснаження, в яку переросла російсько-українська війна.

Брехня — в «Мислово» описують, як невід’ємну частину (пост)радянської управлінської культури, яка має особливо трагічні наслідки на лінії фронту.

Don’t push the horses — фраза боксера Олександра Усика після другої перемоги над британцем Даніелем Дюбуа.

Цього року «Мислово» також виділило антислово (а точніше антифразу). Ним стала фраза «прийду за кожним», яку генеральний прокурор Руслан Кравченко використав у дописі 12 грудня. Тоді він заперечував чутки про свою відставку, що поширилися в телеграм-каналах.