Сенатор Грем: Трамп дав зелене світло законопроєкту про санкції проти РФ

Getty Images / «Бабель»

Американський сенатор Ліндсі Грем написав в X, що президент США Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. Грем є одним зі співавторів документа.

Законопроєкт надає Трампу повноваження запровадити вторинні тарифи в 500% на товари з країн, таких як Китай, Бразилія та Індія, які досі купують енерготовари з Росії.

Він також уповноважить Трампа підвищити тарифи на решту імпорту США з Росії щонайменше до 500%, хоча це, ймовірно, матиме менший ефект, ніж вторинні тарифи, оскільки попередні санкції вже значно скоротили торгівлю з Москвою.

Законопроєкт активно просували до середини липня, після чого лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що відкладе його, адже Трамп хотів зробити «дещо самостійно».

Грем очікує, що обидві партії Конгресу підтримають законопроєкт вже наступного тижня.