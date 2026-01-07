Бельгія долучиться до міжнародної місії з підтримання миру в Україні

Новини

Bart De Wever / Facebook

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова долучитися до міжнародних зусиль із підтримання миру в Україні після завершення бойових дій.

Про це він написав у соцмережі X за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі.

За словами де Вевера, внесок Бельгії буде зосереджений передусім на повітряних і морських спроможностях, а також навчанні, де країна може забезпечити «відчутний і практичний результат».

Він також наголосив, що ці зусилля мають спиратися на рішучу підтримку США, зокрема американське лідерство у сфері моніторингу, що, за його словами, забезпечить ефективне стримування та довгострокову стабільність.