The Times: Лідер Ірану Алі Хаменеї підготував план втечі до Москви через протести

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний план на випадок падіння режиму через масові протести, він може втекти до Москви.

Про це пише британська газета The Times із посиланням на джерела.

За даними видання, 86-річний Хаменеї готовий покинути Тегеран разом із вузьким колом соратників — до 20 людей — і членами родини. Йдеться, зокрема, про його сина Моджтабу, якого вважають можливим наступником.

План передбачили на випадок, якщо іранська армія та сили безпеки перестануть виконувати накази, почнуть дезертувати або переходити на бік протестувальників.

Співрозмовник The Times в ізраїльській розвідці заявив, що Москва розглядається як єдиний реальний варіант притулку для Хаменеї. За його словами, іншої безпечної країни для нього немає.

Хаменеї симпатизує Володимиру Путіну і вважає Росію культурно ближчою до Ірану, ніж інші можливі країни для втечі. Це, за словами співрозмовників видання, є додатковим чинником, чому саме Москва розглядається як головний варіант притулку.

Джерело в розвідці повідомило, що оточення Хаменеї заздалегідь займається збором коштів, оформленням майна за кордоном і підготовкою фінансів задля безпечного виїзду в разі загострення ситуації.

Видання зазначає, що цей сценарій ґрунтується на недавньому прикладі сирійського диктатора Башара Асада, який у грудні 2024 року втік до Москви після того, як опозиційні сили наблизилися до Дамаска.

На тлі економічної кризи та зростання протестів в Ірані інформація про можливу втечу верховного лідера ще більше підіймає напругу в країні.