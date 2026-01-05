Трамп не вірить, що Україна намагалася вдарити по резиденції Путіна
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у заяви Росії про нібито спробу України вдарити по резиденції Володимира Путіна.
Про це він сказав журналістам на борту Air Force One під час повернення до Вашингтону з Флориди, повідомляє Reuters.
«Я не вірю, що цей удар мав місце. Щось сталося неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку», — наголосив Трамп.
«Атака» по резиденції Путіна 29 грудня
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня.
Президент України Володимир Зеленський назвав слова Лаврова брехнею і наголосив, що такі заяви РФ — підготовка до удару по держбудівлях в Україні.
Президент США Дональд Трамп спочатку сказав, що був дуже розлючений, коли дізнався про цей інцидент від самого Путіна. А пізніше у своїй соцмережі Truth Social він поширив посилання на статтю New York Post із заголовком: «Брехливі заяви Путіна про “атаку” показують, що саме Росія стоїть на заваді миру».
1 січня The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки написало, що розвідка США не знайшла доказів атаки України на резиденцію Путіна.