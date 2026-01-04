По всій території США пройшли протести проти операції у Венесуелі

Новини

John Lamparski / AFP / Getty Images

У суботу, 3 січня, у багатьох містах США пройшли протести проти військової операції президента Дональда Трампа у Венесуелі.

Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що хоча венесуельці відреагували на ці події по-різному, американці висловлюють розчарування тим, що через нафту можливі загроза війни та кровопролиття.

У Вашингтоні десятки людей зібралися біля Білого дому з венесуельськими прапорами і плакатами з написами «Ні війні у Венесуелі» та «Руки геть від Латинської Америки».

У Нью-Йорку натовп зібрався перед пунктом набору до армії США на Таймс-Сквер.

Подібні акції протестів пройшли в Атланті, Бостоні, Чикаго, Лос-Анджелесі та Міннеаполісі. На плакатах протестувальників видніються фрази «Звільніть президента Мадуро» та «Ні крові за нафту».

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту.

The New York Times з посиланням на венесуельського чиновника пише, що внаслідок атаки США на Венесуелу загинули щонайменше 40 людей. Серед жертв — як військові, так і цивільні. Водночас Дональд Трамп заявляв, що жоден американський військовий не постраждав.

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади», а також готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу, але наразі в цьому нема потреби.

Крім того, за словами Трампа, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Каракас готовий до співпраці з Вашингтоном, «щоб зробити Венесуелу «знову великою». Пізніше Верховний суд Венесуели призначив Родрігес тимчасовою очільницею країни.

А Ніколаса Мадуро увечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center, що у Нью-Йорку. Там він очікуватиме на суд, який запланований на понеділок, 5 січня.