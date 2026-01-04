Президента Венесуели Мадуро привезли до СІЗО в Нью-Йорку. Керувати країною поки буде віцепрезидентка Родрігес

Новини

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро увечері 3 січня доставили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center, що у Нью-Йорку. Там він очікуватиме на суд.

Про це повідомляє BBC.

Спочатку Мадуро разом із дружиною Силією Флорес доставили літаком до авіабази Стюарт. Звідти лідера Венесуели привезли на Мангеттен до штаб-квартири Управління боротьби з наркотиками США (DEA) для оформлення.

Зараз Мадуро утримують в ізоляторі у Нью-Йорку до предʼявлення звинувачення у незаконному зберіганні наркотиків і зброї. У цьому СІЗО раніше утримували спільницю Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл і музичного продюсера Шона P. Diddy Комбса.

Установа має сумну репутацію через суворі умови утримання, випадки насильства та систематичне нехтування безпекою й медичною допомогою ув’язненим.

Суд над Мадуро запланований на вечір 5 січня. Статус ув’язнення його дружини поки що незрозумілий.

Тим часом Конституційна палата Верховного суду Венесуели постановила, що обов’язки голови держави за відсутності Ніколаса Мадуро буде виконувати віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес, пише Reuters.

У рішенні суду йдеться, що Родрігес обійме посаду президента Венесуели задля «забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації».

Перед цим Родрігес заявляла, що «Ніколас Мадуро — єдиний президент Венесуели, а країна ніколи не буде нічиєю колонією». Родрігес також закликала звільнити Мадуро та його дружину.

Її заява прозвучала незабаром після того, як президент США заявив, що Родрігес уже склала присягу нового лідера країни.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту. CNN писав, що комітет Сенату США з питань оборони заздалегідь не повідомили про операцію.

За словами Трампа, Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Дональд Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади», а також готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу, але наразі в цьому нема потреби.

Крім того, за словами Трампа, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес провела телефонну розмову з Марко Рубіо і заявила, що Каракас готовий до співпраці з Вашингтоном, «щоб зробити Венесуелу «знову великою».

При цьому лідер венесуельської опозиції і нобелівська лауреатка Марія Мачадо, на думку Трампа, не має підтримки в країні, і США з нею не контактували.