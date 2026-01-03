Трамп: США тимчасово керуватимуть Венесуелою і за потреби готові до нової атаки

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США 3 січня провів пресконференцію, де розповів про операцію США у Венесуелі та захоплення президента країни Ніколаса Мадуро з дружиною.

Його виступ з перекладом транслювало «Суспільне».

Перед початком конференції Трамп опублікував фото Мадуро зі зв’язаними руками й маскою на очах. На момент публікації його везли на борту десантного корабля ВМС США «Іводзіма» до Нью-Йорка.

На брифінгу Трамп звинуватив Мадуро і його дружину в «наркотероризмі» проти громадян США та заявив, що Мадуро особисто курував «Картель сонць», який завозив наркотики до США.

За словами Трампа, операція в Каракасі не має аналогів із часів Другої світової війни — виведені з ладу всі військові можливості Венесуели.

Він додав, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади».

«Ми не хочемо опинитись у ситуації, коли хтось інший прийде і ми отримаємо ту саму ситуації, яку мали роками. Тож ми керуватимемо країною, доки не буде безпечного, належного та розважливого переходу. Ми хочемо миру, свободи й справедливості для людей Венесуели — зокрема для тих багатьох із Венесуели, хто живе а США і хоче повернутися на батьківщину. Ми не можемо допустити, щоб контроль над Венесуелою отримав хтось, для кого інтереси венесуельців не в пріоритеті», — сказав Трамп.

Президент Штатів підкреслив, що США готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу. Однак наразі в цьому нема потреби.

Він також розповів, що Венесуела придбала «загрозливу наступальну зброю», яку вчора використала. Про яку саме зброю йдеться, Трамп не уточнив.

США продовжать морську блокаду Венесуели, додав Трамп. Блокада почалася в середині грудня, коли Трамп наказав блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що курсують до та з Венесуели.

Крім того, за словами Трампа, віцепрезидент Венесуели Делсі Родрігес провела телефонну розмову з Марко Рубіо і заявила, що Каракас готовий до співпраці з Вашингтоном, «щоб зробити Венесуелу «знову великою».

При цьому лідер венесуельської опозиції і нобелівська лауреатка Марія Мачадо, на думку Трампа, не має підтримки в країні, і США з нею не контактували.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту. CNN писав, що комітет Сенату США з питань оборони заздалегідь не повідомили про операцію.

За словами Трампа, Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володіння кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.