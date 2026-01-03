Сергій Кислиця стане заступником голови Офісу президента
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Першим заступником голови Офісу президента стане дипломат і переговорник Сергій Кислиця.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Кислиця продовжить роботу і в переговорному процесі, додав президент. Зараз Кислиця — перший заступник голови МЗС. Указу про нове призначення Кислиці на сайті ОП поки нема.
Кислиця має 30-річний досвід роботи дипломатом. З 2020 по 2025 рік він був постійним представником України в ООН, а до того — заступником міністра закордонних справ.
- З 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.
- Офіційної причини відставки Єрмака так і не назвали, але того ж дня в нього провели обшуки. Кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер писав, що обшуки повʼязані з розслідуванням «Мідас» — справою про корупцію в «Енергоатомі». Раніше нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».