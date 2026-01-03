США висунули звинувачення президенту Венесуели Мадуро та його дружині. Медіа і Трамп розповіли подробиці їхнього затримання

Новини

Президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині висунули звинувачення в США.

Про це повідомила генпрокурор США Памела Бонді.

Серед звинувачень: наркотероризм, імпорт кокаїну, незаконне володіння кулеметами ти вибухівкою, а також змова проти США.

Джерела CNN тим часом розповіли, що Мадуро з дружиною схопили посеред ночі, коли ті спали. Джерела NYT повідомили, що їхнє місцеперебування виявили завдяки стелс-дронам.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент Дональд Трамп запропонував «кілька варіантів виходу із ситуації» перед тим, як Сполучені Штати остаточно захопили Мадуро і провели масштабний удар по Каракасу.

Трамп розповів в ефірі Fox News, що спостерігав за захопленням Мадуро в режимі реального часу, як за «телевізійним шоу».

«У нас була кімната, і ми спостерігали за всім, що відбувалося. Нас оточувало безліч людей, включаючи генералів, і вони знали все, що відбувалося. І це було дуже складно, надзвичайно складно», — розповів президент США.

За його словами, військові зламали сталеві двері і провели операцію «за лічені секунди». Він також розповів, що Мадуро і його дружину доставили на борт американського військового корабля «Іводзіма», який патрулює Карибське море. За даними ABC News, Мадуро мають доставити до Нью-Йорка для суду.

Трамп додав, що жоден американський військовослужбовець не загинув, але припустив, що деякі отримали поранення, коли атакували їхній гелікоптер.

Американський президент також заявив, що Вашингтон буде вирішувати, що далі робити з Венесуелою.

«Ми братимемо активну участь у розвʼязанні питання про те, хто керуватиме країною. Ми не можемо ризикувати, дозволяючи комусь іншому керувати і просто заволодівати тим, що він залишив», — заявив Трамп.

Reuters з посиланням на джерела написав, що віцепрезидент Венесуели Родрігес перебуває в Росії. У російському МЗС цю новину назвали «фейком».

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту. CNN писав, що комітет Сенату США з питань оборони заздалегідь не повідомили про операцію.

За словами Трампа, Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США.